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Арабки меня фотографировали! Жена экс-динамовца и ее муж живут не вместе

Олег Люлька
15 августа, 19:06
Супруга Максима Коваля рассказала, почему она с детьми сейчас не может воссоединиться с супругом, выступающим за клуб Аль-Фатех из Саудовской Аравии

Жена Максима Коваля Карина / Фото: Instagram

Бывший вратарь киевского Динамо Максим Коваль и его супруга Карина временно не могут быть вместе.

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Голкипер выступает за клуб Аль-Фатех из города Эль-Хуфуф (858 395 человек) в Саудовской Аравии, его жена с двумя детьми – 6-летней Мией и 4-месячным Теодором – в Козине, под Киевом.

Карина Коваль рассказала, почему так.

"Саудовская Аравия очень разная. Есть города, которые адаптированы под европейского жителя. К сожалению, город, в котором живет Макс, выходит из этих всех правил. У них нет европейских компаундов, школ, садиков. Если хочешь прочувствовать колорит всей этой жизни, то это там"

"Мы поехали туда. Я, будучи взрослой, соблюдала абсолютно все нормы, которых придерживаются арабские женщины. Я была в абайе (длинное арабское женское платье с рукавами), с покрытой головой. Тем не менее ловила на себе очень неприятные взгляды. Были случаи, когда сидели с девушкой футболиста, арабские женщины нас фотографировали"

"Почему? Не знаю, сама задумывалась. Но я бы не хотела, чтобы мой ребенок был белой вороной в школе там. Если Макс переедет в другой город, более адаптированный к нашим людям, не исключаю, что переедем туда", – поведала Карина Коваль каналу SportArena

Смотрите фото Карины Коваль

Ранее мы писали, что жена Максима Коваля чуть не потеряла отца из-за коронавируса. "Что мы пережили – словами не описать", – говорила Карина.

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