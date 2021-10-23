23 жовтня 14:00
Верес 2
Маріуполь 0
23 жовтня 17:00
Ворскла 0
Шахтар 2
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
24 жовтня 17:15
Барселона --
Реал --
24 жовтня 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ліверпуль --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
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ПСЖ --
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Джошуа краще не зустрічатися з Усиком – буде тільки гірше. Боб Арум не вірить в Ентоні

Сергій Шаховець
23 жовтня, 18:10
Промоутер чемпіона світу у суперважкій вазі за версією WBC Тайсона Ф'юрі вважає, що в реванші Олександр Усик знову переможе Джошуа

У Ентоні Джошуа немає шансів перемогти Олександра Усика / Фото: Reuters

У наступному поєдинку Олександр Усик доб'ється ще більш переконливої перемоги над Ентоні Джошуа. Причому Ей-Джею, або Антосі, як його називає Усик, не допоможе навіть зміна тренера.

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"Я думаю, що Ентоні Джошуа може отримати шість кращих тренерів.

Він може отримати Бадді Макгірта, він може отримати Роберта Гарсіа. Він може отримати будь-якого тренера, якого захоче, але він не зможе перемогти Усика.

Ентоні Джошуа і Роберт Гарсія / Фото: Getty Images, Reuters

Усик занадто швидкий для нього, дуже розумний, і Джошуа будуть потрібні роки, щоб навчитися битися з лівшею. Він поняття не мав, як боротися з лівшею. Наступного разу Усик поб'є його ще гірше, незалежно від того, хто його тренер.

Це моя думка. Я можу помилятися, але це моя думка", – цитує слова Арума boxing247.com.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Ми повідомляли, що екс-чемпіон світу за версією Ентоні Джошуа відмовився від послуг тренера Ронні Шилдса. Британцеві не сподобався довгий язик колишнього наставника Майка Тайсона і Евандера Холіфілда.

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Відмітимо, що реванш Джошуа – Усик повинен відбутися до 25 квітня.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

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