Джошуа лучше не встречаться с Усиком – будет только хуже. Боб Арум не верит в Энтони

У Энтони Джошуа нет шансов победить Александра Усика / Фото: Reuters
В следующем поединке Александр Усик добьется еще более убедительной победы над Энтони Джошуа. Причем Эй-Джею, или Антохе, как его называет Усик, не поможет даже смена тренера.
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"Я думаю, что Энтони Джошуа может получить шесть лучших тренеров.
Он может получить Бадди Макгирта, он может получить Роберта Гарсиа. Он может получить любого тренера, которого захочет, но он не сможет побеждать Усика.
Усик слишком быстр для него, слишком умен, и Джошуа потребуются годы, чтобы научиться драться с левшой. Он понятия не имел, как бороться с левшой. В следующий раз Усик побьет его еще хуже, независимо от того, кто его тренер.
Это мое мнение. Я могу ошибаться, но это мое мнение", – цитирует слова Арума boxing247.com.
Мы сообщали, что экс-чемпион мира по версии Энтони Джошуа отказался от услуг тренера Ронни Шилдса. Британцу не понравился длинный язык бывшего наставника Майка Тайсона и Эвандера Холифилда.
Отметим, что реванш Джошуа – Усик должен состояться до 25 апреля.