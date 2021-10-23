23 октября 14:00
Верес 2
Мариуполь 0
23 октября 57’
Ворскла 0
Шахтер 0
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
24 октября 17:15
Барселона --
Реал --
24 октября 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ливерпуль --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
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Ливерпуль --
Атлетико --
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Джошуа лучше не встречаться с Усиком – будет только хуже. Боб Арум не верит в Энтони

Сергей Шаховец
23 октября, 18:10
Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри считает, что в реванше Александр Усик снова победит Джошуа

У Энтони Джошуа нет шансов победить Александра Усика / Фото: Reuters

В следующем поединке Александр Усик добьется еще более убедительной победы над Энтони Джошуа. Причем Эй-Джею, или Антохе, как его называет Усик, не поможет даже смена тренера.

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"Я думаю, что Энтони Джошуа может получить шесть лучших тренеров.

Он может получить Бадди Макгирта, он может получить Роберта Гарсиа. Он может получить любого тренера, которого захочет, но он не сможет побеждать Усика.

Энтони Джошуа и Роберт Гарсия / Фото: Getty Images, Reuters

Усик слишком быстр для него, слишком умен, и Джошуа потребуются годы, чтобы научиться драться с левшой. Он понятия не имел, как бороться с левшой. В следующий раз Усик побьет его еще хуже, независимо от того, кто его тренер.

Это мое мнение. Я могу ошибаться, но это мое мнение", – цитирует слова Арума boxing247.com.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Мы сообщали, что экс-чемпион мира по версии Энтони Джошуа отказался от услуг тренера Ронни Шилдса. Британцу не понравился длинный язык бывшего наставника Майка Тайсона и Эвандера Холифилда.

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Отметим, что реванш Джошуа – Усик должен состояться до 25 апреля.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

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