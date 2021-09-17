17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 14:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 17:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 19:30
Динамо --
Олександрія --
19 вересня 17:00
Ворскла --
Минай --
19 вересня 19:30
Зоря --
Чорноморець --
19 вересня 19:30
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
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ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
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Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
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Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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Англійці придумали футбол, щоб ганьбити Росію! Потужна заява олімпійського чемпіона

Любомир Луканюк
17 вересня, 17:03
Знаменитий біатлоніст після матчів єврокубків закликав російських футболістів відправити в Магадан, тому що вони ганьблять країну

Тільки Локомотив зумів не програти

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов прийшов в жах від виступу російських футбольних клубів в єврокубках.

Зеніт програв Челсі, Спартак програв Легії. Тільки Локомотив зумів зіграти внічию з Марселем.

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"Скажу так: у проблемах російського футболу винні англійці. Вони придумали футбол, щоб ганьбити Росію.

Я б взагалі всіх цих барбосів відправив в Магадан. Їм платять скажені гроші, вони сидять на шиї народу і нічого не досягають. Ігри ніякої немає, результатів теж.

Скільки списується грошей – ніхто не знає. Податкова лазить скрізь по кишенях, а де йдуть сотні мільярдів – там все добре, жодної кримінальної справи, жодного договірного матчу. Ну і що це таке? Вони ганьблять країну, ганьблять усіх", – цитує Тихонова Sport24.

Раніше колишній футболіст збірної України і московського Спартака Максим Калиниченко різко висловився на адресу президента "червоно-білих".

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