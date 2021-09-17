Англійці придумали футбол, щоб ганьбити Росію! Потужна заява олімпійського чемпіона

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов прийшов в жах від виступу російських футбольних клубів в єврокубках.

Зеніт програв Челсі, Спартак програв Легії. Тільки Локомотив зумів зіграти внічию з Марселем.

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"Скажу так: у проблемах російського футболу винні англійці. Вони придумали футбол, щоб ганьбити Росію.

Я б взагалі всіх цих барбосів відправив в Магадан. Їм платять скажені гроші, вони сидять на шиї народу і нічого не досягають. Ігри ніякої немає, результатів теж.

Скільки списується грошей – ніхто не знає. Податкова лазить скрізь по кишенях, а де йдуть сотні мільярдів – там все добре, жодної кримінальної справи, жодного договірного матчу. Ну і що це таке? Вони ганьблять країну, ганьблять усіх", – цитує Тихонова Sport24.