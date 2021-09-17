Англичане придумали футбол, чтобы позорить Россию! Мощное заявление олимпийского чемпиона

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов пришел в ужас от выступления российских футбольных клубов в еврокубках.

Зенит проиграл Челси, Спартак проиграл Легии. Только Локомотив сумел сыграть вничью с Марселем.

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"Скажу так: в проблемах российского футбола виноваты англичане. Они придумали футбол, чтобы позорить Россию.

Я бы вообще всех этих барбосов отправил в Магадан. Им платят бешеные деньги, они сидят на шее народа и ничего не добиваются. Игры никакой нет, результатов тоже.

Сколько списывается денег – никто не знает. Налоговая лазит везде по карманам, а где уходят сотни миллиардов – там все хорошо, ни одного уголовного дела, ни одного договорного матча. Ну и что это такое? Они позорят страну, позорят всех", – цитирует Тихонова Sport24.