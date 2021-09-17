17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 14:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 17:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 17:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 19:30
Динамо --
Александрия --
19 сентября 17:00
Ворскла --
Минай --
19 сентября 19:30
Заря --
Черноморец --
19 сентября 19:30
Львов --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Аякс --
Бешикташ --
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Шахтер --
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ПСЖ --
Манчестер Сити --
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Лейпциг --
Брюгге --
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Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
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Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
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Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
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Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
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Англичане придумали футбол, чтобы позорить Россию! Мощное заявление олимпийского чемпиона

Любомир Луканюк
17 сентября, 17:03
Знаменитый биатлонист после матчей еврокубков призвал российских футболистов отправить в Магадан, потому что они позорят страну

Только Локомотив смог не проиграть

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов пришел в ужас от выступления российских футбольных клубов в еврокубках.

Зенит проиграл Челси, Спартак проиграл Легии. Только Локомотив сумел сыграть вничью с Марселем.

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"Скажу так: в проблемах российского футбола виноваты англичане. Они придумали футбол, чтобы позорить Россию.

Я бы вообще всех этих барбосов отправил в Магадан. Им платят бешеные деньги, они сидят на шее народа и ничего не добиваются. Игры никакой нет, результатов тоже.

Сколько списывается денег – никто не знает. Налоговая лазит везде по карманам, а где уходят сотни миллиардов – там все хорошо, ни одного уголовного дела, ни одного договорного матча. Ну и что это такое? Они позорят страну, позорят всех", – цитирует Тихонова Sport24.

Ранее бывший футболист сборной Украины и московского Спартака Максим Калиниченко резко высказался в адрес президента "красно-белых".

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