Американець, який мало не вбив Кличка, дав пораду Джошуа, як перемогти Усика

Колаж - "Сьогодні" / Фото: Getty Images, Reuters

Інакше, на думку Брюстера, Джошуа не здолати Усика в реванші.

Нагадаємо, наприкінці вересня Джошуа сенсаційно програв Усику одноголосним рішенням суддів.

Реклама

"Джошуа програв Усику, тому що не використовував тактику Володимира Кличка. Він не користувався своєю вагою, своїми габаритами та міццю, щоб просто виснажити Усика. Коли ти намагаєшся боксувати з боксером, це найбільша дурість, яку може зробити такий великий боєць. Ти зібрався боксувати з хлопцем, який був абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі? Розумна людина не робитиме цього", – наводить слова Брюстера Fightnews.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

"Уся стратегія Джошуа мусила полягати в тому, щоб використовувати свою вагу, як це робив Тайсон Ф'юрі, коли бився з Деонтеєм Вайлдером. Тайсон навалювався на Вайлдера, хапав його, зробив бій жорстким".

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

"Не має значення, наскільки ти майстерний, але коли такий хлопець, як Ентоні Джошуа, навалюється на тебе, маючи перевагу в 4-9 кілограмів і володіючи такою міццю, це потроху забирає в тебе сили. Якби Джошуа ще й при цьому бив Усика по корпусу , то українець би нізащо не переміг у цьому бою", – сказав Брюстер.

Нагадаємо, що сам Леймон Брюстер 2004 року у скандальному бою нокаутував Володимира Кличка – це була найзагадковіша поразка в кар'єрі українця.

Реклама

Тоді Кличко впав без сил після п'ятого раунду, за однією з версій, його отруїли галоперидолом. Цей препарат не має смаку та запаху та викликає психічні розлади, які супроводжуються порушенням координації, ослабленням реакції та загальною фізичною слабкістю. Після того бою Володимира доставили до лікарні – лікарі говорили, що Кличко був на межі діабетичної коми.