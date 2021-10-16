15 жовтня 17:00
Шахтар 6
Зоря 1
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Олександра Зінченка помітили в чужих трусах. Що в них робив футболіст?

Андрій Трофімов
16 жовтня, 08:42
Український гравець МанСіті Олександр Зінченко провів перше тренування після травми. Футболіст займався в шортах Феррана Торреса

Зверніть увагу на номер на шортах

Півзахисник збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко відновився після травми і почав тренування.

Читайте також: Найпопулярніші спортсмени України: рейтинг ТОП-100

Реклама

Знімком з занять Олександр поділився в соцмережах і викликав подив своїх підписників. Футболіст тренувався в шортах під 21-м номером, які належать травмованому іспанцеві Феррану Торресу. Номер Зінченка в Манчестер Сіті – 11.

Це було перше тренування Зінченка після пошкодження. У ході матчу першого туру групового етапу Ліги чемпіонів з РБ Лейпциг (6:3) Зінченко отримав травму литкового м'яза.

Реклама

А потім Олександр Зінченко у себе в Instagram опублікував фото обіймів з російською зіркою змішаних єдиноборств Хабібом Нурмагомедовим.

Реклама