Олександр Усик відмовився від російських рублів

Тепер без рублів / Фото: Колаж: Сьогодні

Місяць тому Олександр Усик запустив магазин, де продає одяг під власним брендом Не обійшлось тоді без зради.

Будь-який товар в онлайн-магазині можна було купити, заплативши російськими рублями.

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Під час війни боксер вирішив відмовитись від валюти російських фашистів. Тепер покупки можна зробити лише за долари чи гривні.

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І справді, навіщо Усику рублі, які вже давно стали фантиками.

Раніше ми писали, що Олександр Усик покине Україну. За кордоном боксер готуватиметься до реваншу з Ентоні Джошуа.

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Поєдинок Усик – Джошуа планується на кінець травня чи початок червня. Перший бій минулої осені виграв Усик і забрав у британця чемпіонські пояси.