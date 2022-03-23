Олександр Усик відмовився від російських рублів

Тепер без рублів / Фото: Колаж: Сьогодні
Місяць тому Олександр Усик запустив магазин, де продає одяг під власним брендом Не обійшлось тоді без зради.
Будь-який товар в онлайн-магазині можна було купити, заплативши російськими рублями.
Під час війни боксер вирішив відмовитись від валюти російських фашистів. Тепер покупки можна зробити лише за долари чи гривні.
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І справді, навіщо Усику рублі, які вже давно стали фантиками.
Раніше ми писали, що Олександр Усик покине Україну. За кордоном боксер готуватиметься до реваншу з Ентоні Джошуа.
Поєдинок Усик – Джошуа планується на кінець травня чи початок червня. Перший бій минулої осені виграв Усик і забрав у британця чемпіонські пояси.