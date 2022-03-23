Александр Усик отказался от российских рублей

Теперь без рублей / Фото: Коллаж: Сегодня

Месяц назад Александр Усик запустил магазин, где продает одежду под собственным брендом. Не обошлось тогда без зрады.

Любой товар в онлайн-магазине можно было купить, заплатив российскими рублями.

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Во время войны боксер решил отказаться от валюты российских фашистов. Теперь покупки можно сделать лишь за доллары или гривни.

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И правда, зачем Усику рубли, которые уже давно стали фантиками.

Ранее мы писали, что Александр Усик покинет Украину. За границей боксер будет готовиться к реваншу с Энтони Джошуа.

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Поединок Усик – Джошуа планируется на конец мая или начало июня. Первый бой прошлой осенью выиграл Усик и забрал у британца чемпионские пояса.