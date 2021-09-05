Олександр Петраков: "Вийти на чемпіонат світу – це моя мрія. Просто так у відборі брати участь мені не цікаво"

Національна команда Україна зіграла внічию 1:1 з діючими чемпіонами світу збірною Францією.

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Після матчу, головний тренер збірної України Олександр Петраков провів аналіз гри.

"Хочу подякувати хлопцям за гру і за нічию. Шанси ще є, ми у грі . Після Казахстану були збори, ми поговорили. Я сказав Караваєву окремо, поговорив з ним, щоб не переживав. Ти стільки за збірну відіграв. І не тільки Караваєв був. Там дали подати, Забарний дав зіграти головою, так що не тільки Саша.

Як налаштовував хлопців? Все спонтанно. А то, я пам'ятаю, коли грав ще, то тренер, буває, приносить папірець і читає якісь гасла. Це у мене відклалося в голові. Я завжди від душі говорю. Хлопці мене прийняли, хоча я чесно скажу, що дуже сильно переживав . Досвідчені хлопці, але вони мені відверто допомогли. Той же Ярмоленко і Пятов. Дуже допомогли, всі мене прийняли.

І ще хочу подякувати Андрію Шевченку і його штабу за все, що вони зробили за цей час. Вони дуже допомогли і мені, і хлопцям. Від хорошого відходити не потрібно.

Звичайно, раніше хлопці за такою схемою майже не грали. Вони грали 5-3-2, а в 5-4-1 – жодного разу. Ми зі штабом робили тактичні заняття, команда слухала. Вранці 40 хвилин ми приділили стандартам, виходу з оборони.