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10 сентября 19:30
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
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Александр Петраков: "Выйти на чемпионат мира – это моя мечта. Просто так в отборе участвовать мне не интересно"

Сергей Шаховец
5 сентября, 00:51
Главный тренер сборной Украины подвел итоги поединка Украина – Франция

Главный тренер сборной Украины - Александр Петраков / Фото: Reuters

Национальная команда Украины сыграла вничью 1:1 с действующими чемпионами мира сборной Францией.

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После матча, главный тренер сборной Украины Александр Петраков провел анализ игры.

"Хочу поблагодарить ребят за игру и за ничью. Шансы еще есть, мы в игре. После Казахстана было собрание, мы поговорили. Я сказал Караваеву отдельно, поговорил с ним, чтобы не переживал. Ты столько за сборную отыграл. И не только Караваев был. Там дали подать, Забарный дал сыграть головой, так что не только Саша.

Как настраивал ребят? Все спонтанно. А то, я помню, когда играл еще, то тренер, бывает, приносит бумажку и читает какие-то лозунги. Это у меня отложилось в голове. Я всегда от души говорю. Ребята меня приняли, хотя я честно скажу, что очень сильно переживал. Опытные ребята, но они мне откровенно помогли. Тот же Ярмоленко и Пятов. Очень помогли, все меня приняли.

И еще хочу поблагодарить Андрея Шевченко и его штаб за все, что они сделали за это время. Они очень помогли и мне, и ребятам. От хорошего отходить не нужно.

Конечно, раньше ребята по такой схеме почти не играли. Они играли 5-3-2, а в 5-4-1 – ни разу. Мы со штабом делали тактические занятия, команда слушала. Утром 40 минут мы уделили стандартам, выходу из обороны.

Ситуация в группе? Обещать ничего не буду. Но выйти на чемпионат мира – это моя мечта. Просто так в отборе участвовать мне не интересно. Мне на чемпионат мира хочется. Я ребятам говорю – на чемпионате мира классно. Прямо жить хочется, когда ты туда попал", – прокомментировал каналу Футбол 1 Александр Петраков.

Смотрите видео голов и обзор матча Украина – Франция

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