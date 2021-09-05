Александр Петраков: "Выйти на чемпионат мира – это моя мечта. Просто так в отборе участвовать мне не интересно"

Национальная команда Украины сыграла вничью 1:1 с действующими чемпионами мира сборной Францией.

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После матча, главный тренер сборной Украины Александр Петраков провел анализ игры.

"Хочу поблагодарить ребят за игру и за ничью. Шансы еще есть, мы в игре . После Казахстана было собрание, мы поговорили. Я сказал Караваеву отдельно, поговорил с ним, чтобы не переживал. Ты столько за сборную отыграл. И не только Караваев был. Там дали подать, Забарный дал сыграть головой, так что не только Саша.

Как настраивал ребят? Все спонтанно. А то, я помню, когда играл еще, то тренер, бывает, приносит бумажку и читает какие-то лозунги. Это у меня отложилось в голове. Я всегда от души говорю. Ребята меня приняли, хотя я честно скажу, что очень сильно переживал . Опытные ребята, но они мне откровенно помогли. Тот же Ярмоленко и Пятов. Очень помогли, все меня приняли.

И еще хочу поблагодарить Андрея Шевченко и его штаб за все, что они сделали за это время. Они очень помогли и мне, и ребятам. От хорошего отходить не нужно.

Конечно, раньше ребята по такой схеме почти не играли. Они играли 5-3-2, а в 5-4-1 – ни разу. Мы со штабом делали тактические занятия, команда слушала. Утром 40 минут мы уделили стандартам, выходу из обороны.