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Аксель у чотири оберти! Неймовірний стрибок у чоловічому фігурному катанні (відео)

Андрій Трофімов
26 грудня, 16:36
Дворазовий олімпійський чемпіон, японський фігурист Юдзуру Ханю виконав аксель у чотири оберти у довільній програмі на національному чемпіонаті у Сайтамі

Юдзуру Ханю / Фото: Getty Images

На офіційних змаганнях подібне ще не вдавалося жодному фігуристу за всю історію.

Щоправда, 27-річний Ханю виконав стрибок із грубою помилкою. Юдзуру приземлився на дві ноги, а також більш ніж на 180 градусів недокрутив стрибок. Згідно з протоколом, судді оцінили аксель Ханю як четверний із недокрутом.

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Зазначимо, що раніше Ханю вдало виконав цей стрибок на тренуванні.

Судді оцінили довільну програму Ханю у 211,05 балів, а його загальна сума склала 322,36. Юдзуру впевнено виграв чемпіонат Японії вшосте.

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А незабаром він боротиметься за третє у своїй кар'єрі олімпійське золото. Ігри у Пекіні відбудуться з 4 по 20 лютого.

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Раніше ми писали, що чемпіон України з фігурного катання перекинувся під прапор іншої країни. Танцюрист Володимир Бєліков кататиметься за збірну Ізраїлю.

Також ми розповідали, що у Росії побили фігуриста – чемпіона Сочі-2014 Дмитра Соловйова.