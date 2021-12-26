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Аксель в четыре оборота! Невероятный прыжок в мужском фигурном катании (видео)

Андрей Трофимов
26 декабря, 16:36
Двукратный олимпийский чемпион, японский фигурист Юдзуру Ханю выполнил аксель в четыре оборота в произвольной программе на национальном чемпионате в Сайтаме

Юдзуру Ханю / Фото: Getty Images

На официальных соревнованиях подобное еще не удавалось ни одному фигуристу за всю историю.

Правда, 27-летний Ханю исполнил прыжок с грубой ошибкой. Юдзуру приземлился на две ноги, а также сильно (более 180 градусов) недокрутил прыжок. Согласно протоколу, судьи оценили аксель Ханю как четверной с недокрутом.

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Отметим, что ранее Ханю удачно исполнил данный прыжок на тренировке.

Судьи оценили произвольную программу Ханю в 211,05 балла, а его общая сумма составила 322,36. Юдзуру уверенно выиграл чемпионат Японии в шестой раз.

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А вскоре он поборется за третье в своей карьере олимпийское золото. Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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