7 листопада 14:00
Інгулець 0
Дніпро-1 1
7 листопада 60’
Колос 1
Шахтар 2
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
20 листопада 00:00
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 00:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 00:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 00:00
Десна --
Колос --
20 листопада 00:00
Ворскла --
Маріуполь --
20 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Олександрія --
20 листопада 00:00
Минай --
Інгулець --
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Верес --
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Італія --
Швейцарія --
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Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
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Франція --
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А дружина в курсі? Дивна реакція Крістен Пазік на призначення Шеви в Дженоа

Олег Люлька
7 листопада, 18:03
Судячи зі сторінки американської дружини Андрія Шевченка в Instagram, вона не помітила укладання чоловіком контракту з аутсайдером Серії А

Андрій Шевченко і його дружина Крістен / Фото: Instagram

У неділю, 7 листопада, Шевченко став новим тренером Дженоа, уклавши з клубом із Генуї контракт до літа 2024 року.

Перший матч біля керма "грифонів" Шева проведе 21 листопада – у Гунеї проти Роми Жозе Моурінью.

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Тим часом дружина володаря "Золотого м'яча"-2004 Крістен Пазік публічно досі не відреагувала на призначення Шеви коучем Дженоа.

Натомість, правда, у себе в сторіз Крістен опублікувала три фото, що стосуються сьогоднішнього дербі Мілан – Інтер.

"Let's go Milan" ("Вперед, Мілан!") – написала Крістен, на одному зі знімків показавши Андрія Шевченка проти Інтера, коли той виступав за Мілан. Причому до цього фото Пазік додала червоне серце.

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Нагадаємо, саме у тренери Мілана активно сватали Шевченка, але там вирішили зробити ставку на нинішнього коуча Стефано Піолі.

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Утім, двері для Шеви-тренера в Мілані точно не зачинені!

Шевченко і Піолі / Фото: Getty Images, Reuters