А жена в курсе? Странная реакция Кристен Пазик на назначение Шевы в Дженоа

Андрей Шевченко и его жена Кристен / Фото: Instagram

В воскресенье, 7 ноября, Шевченко стал новым тренером Дженоа, подписав с клубом из Генуи контракт до лета 2024 года.

Первый матч у руля "грифонов" Шева проведет 21 ноября – в Гунее против Ромы Жозе Моуринью.

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Между тем супруга обладателя "Золотого мяча"-2004 Кристен Пазик публично до сих пор никак не отреагировала на назначение Шевы коучем Дженоа.

Вместо этого, правда, у себя в сториз Кристен опубликовала три фото, касающиеся сегодняшнего дерби Милан – Интер.

"Let's go Milan" ("Вперед, Милан!") – написала Кристен, на одном из снимков показав Андрея Шевченко против Интера, когда тот выступал за Милан. Причем к этому фото Пазик добавила красное сердечко...

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Напомним, именно в тренеры Милана активно сватали Шевченко, но там решили сделать ставку на нынешнего коуча Стефано Пиоли.

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Впрочем, дверь для Шевы-тренера в Милане наверняка не закрыта!