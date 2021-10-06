А ось і животик! Українська призерка Олімпіади не в змозі більше це приховувати

Анжеліка Терлюга і її чоловік Володимир Зарецький / Фото: Instagram
Невдовзі після срібної для себе Олімпіади в Токіо Анжеліка Терлюга зіграла весілля з тренером з карате – Володимиром Зарецьким.
Причому зробила це спочатку в Одесі, а потім і на Мальдівах, куди вирушила в медовий місяць.
І ось, мало не плачучи, Терлюга показала в Instagram підписникам свій животик.
Вагітна?
Анжеліка запевняє, що просто набрала вагу, і це її шалено засмутило.
"Не можу вже більше це приховувати. Я поправилася. Дуже жорстко. І що я тепер буду робити, навіть не знаю. Буду разом з вами худнути. Сподіваюся увійти в вагу на світі", – розповіла Терлюга.
Судячи з усього, Анжеліка має на увазі чемпіонат світу з карате, який відбудеться в ОАЕ з 16 по 21 листопада.
Дивіться, як Анжеліка Терлюга проводить медовий місяць на Мальдівах
Раніше ми писали, що Жан Беленюк, який став єдиним чемпіоном України на минулих Іграх у Токіо, вирішив продати своє олімпійське золото.