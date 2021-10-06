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А вот и животик! Украинская призерша Олимпиады не в силах больше это скрывать

Андрей Трофимов
6 октября, 12:20
29-летняя каратистка из Одессы Анжелика Терлюга, добывшая серебро на Олимпиаде в Токио, поделилась с фолловерами эмоциональным признанием

Анжелика Терлюга и ее муж Владимир Зарецкий / Фото: Instagram

Вскоре после серебряной для себя Олимпиады в Токио Анжелика Терлюга сыграла свадьбу с тренером по карате – Владимиром Зарецким.

Причем сделала это сначала в Одессе, а затем и на Мальдивах, куда отправилась в медовый месяц.

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И вот, чуть ли не плача, Терлюга показала в Instagram подписчикам свой животик.

Беременна?

Анжелика уверяет, что просто набрала вес, и это ее безумно расстроило.

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"Не могу уже больше это скрывать. Я поправилась. Очень жестко. И что я теперь буду делать, даже не знаю. Буду вместе с вами худеть. Надеюсь войти в вес на мире", – поведала Терлюга.

Судя по всему, Анжелика имеет в виду чемпионат мира по карате, который состоится в ОАЭ с 16 по 21 ноября.

Смотрите, как Анжелика Терлюга проводит медовый месяц на Мальдивах

Ранее мы писали, что Жан Беленюк, ставший единственным чемпионом Украины на минувших Играх в Токио, решил продать свое олимпийское золото.

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