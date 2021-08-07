А в цей час найманці РФ вбили українця: реакція на олімпійські обійми Магучіх із росіянкою

Після змагань в секторі для стрибків у висоту бронзова українка Магучіх обіймалася з золотою росіянкою Ласіцкене – реакція соцмереж на те, що трапилося

Ярослава Магучіх і Марія Ласіцкене / Фото: Reuters

На фініші Олімпіади грянув ще один скандал.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, добившая бронзу, закутала прапором України переможницю змагань – росіянку Марію Ласіцкене. А та, в свою чергу, замотала прапором Олімпійського комітету Росії українку.

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Це викликало суперечливу реакцію соцмереж. Одні вважають, що інші називають такі дії Магучіх неприпустимими.

"Це спорт, а не війна, тому мають право"

"Це просто людські взаємини. І це нормально"

"Якщо Путін г**но, це не означає, що всі росіяни г**нюки", – стверджує один табір користувачів соцмереж.

"Дуже шкода, що ця дитина на сьомому році війни з мокшандією робить козлобородим таку красиву рекламу"

"А в цей час десь на Донбасі стріляють, а може, і убили захисника України російські найманці з російської зброї..."

російські найманці з російської зброї..." "Спортсмени живуть в іншому світі, де не знають про тисячі убитих росіянами українців", – засуджують 19-річну Ярославу Магучіх інші.

Зазначимо, що Ласіцкене не брала участі в Іграх 2016 в Ріо через санкції, накладені на Росію за махінації з допінгом. При цьому спортсменка активно критикує спортивна влада своєї країни за те, що через їх допінгових схем страждають невинні спортсмени з РФ.