Змінити мову на: RU Перейти до новин

А в цей час найманці РФ вбили українця: реакція на олімпійські обійми Магучіх із росіянкою

7 серпня, 21:03

Олег Люлька

Після змагань в секторі для стрибків у висоту бронзова українка Магучіх обіймалася з золотою росіянкою Ласіцкене – реакція соцмереж на те, що трапилося

Ярослава Магучіх і Марія Ласіцкене / Фото: Reuters

На фініші Олімпіади грянув ще один скандал.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, добившая бронзу, закутала прапором України переможницю змагань – росіянку Марію Ласіцкене. А та, в свою чергу, замотала прапором Олімпійського комітету Росії українку.

Читайте також: 18-та медаль України на Олімпіаді! Літаюча Магучіх не доскочив до рекорду, але з нагородою

Це викликало суперечливу реакцію соцмереж. Одні вважають, що інші називають такі дії Магучіх неприпустимими.

Зазначимо, що Ласіцкене не брала участі в Іграх 2016 в Ріо через санкції, накладені на Росію за махінації з допінгом. При цьому спортсменка активно критикує спортивна влада своєї країни за те, що через їх допінгових схем страждають невинні спортсмени з РФ.

"Керівники нашого спорту весь цей час захищають нас тільки на словах. Керівництво ВФЛА (Всеросійська федерація легкої атлетики) просто намагається залишитися при владі і абсолютно не соромиться цього", – говорила Марія Ласіцкене.

Все найважливіше про Олімпіаду-2020 на Токіо – на сайті "Сегодня":

Новини на цю ж тему:

В обіймах із росіянкою і гімн від нащадка України: як нагороджували бронзою Магучіх Медальний залік Олімпіади в Токіо після 7 серпня Усі медалісти Олімпіади в Токіо 7 серпня Українсько-російські обійми на Олімпіаді: Магучіх і Ласіцкене закутали одна одну прапорами
Стрибки у висоту Олімпіада-2020 Ярослава Магучіх Мария Ласицкене Україна на Олімпіаді-2020

Джерело: Сегодня|Спорт

Реклама