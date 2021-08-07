А в это время наемники РФ убили украинца: реакция на олимпийские обнимашки Магучих с россиянкой

После соревнований в секторе для прыжков в высоту бронзовая украинка Магучих обнималась с золотой россиянкой Ласицкене – реакция соцсетей на случившееся

Ярослава Магучих и Мария Ласицкене / Фото: Reuters

На финише Олимпиады грянул еще один скандал.

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих, добывшая бронзу, укутала флагом Украины победительницу соревнований – россиянку Марию Ласицкене. А та, в свою очередь, замотала флагом Олимпийского комитета России украинку.

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Это вызвало противоречивую реакцию соцсетей. Одни считают, что все о'кей, другие называют такие действия Магучих недопустимыми.

"Это спорт, а не война, поэтому имеют право"

"Это просто человеческие отношения. И это нормально"

"Если Путин г**но, это не значит, что все россияне г**нюки", – утверждает один лагерь пользователей соцсетей

"Очень жаль, что этот ребенок на седьмом году войны с мокшандией делает козлобородым такую красивую рекламу"

"А в это время где-то на Донбассе стреляют, а может, и убили защитника Украины российские наемники из российского оружия..."

российские наемники из российского оружия..." "Спортсмены живут в другом мире, где не знают о тысячах убитых россиянами украинцев", – осуждают 19-летнюю Ярославу Магучих другие.

Отметим, что Ласицкене не участвовала в Играх-2016 в Рио из-за санкций, наложенных на Россию за махинации с допингом. При этом спортсменка активно критикует спортивные власти своей страны за то, что из-за их допинговых схем страдают невиновные спортсмены из РФ.