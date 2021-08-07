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А в это время наемники РФ убили украинца: реакция на олимпийские обнимашки Магучих с россиянкой

7 августа, 21:03

Олег Люлька

После соревнований в секторе для прыжков в высоту бронзовая украинка Магучих обнималась с золотой россиянкой Ласицкене – реакция соцсетей на случившееся

Ярослава Магучих и Мария Ласицкене / Фото: Reuters

На финише Олимпиады грянул еще один скандал.

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих, добывшая бронзу, укутала флагом Украины победительницу соревнований – россиянку Марию Ласицкене. А та, в свою очередь, замотала флагом Олимпийского комитета России украинку.

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Это вызвало противоречивую реакцию соцсетей. Одни считают, что все о'кей, другие называют такие действия Магучих недопустимыми.

Отметим, что Ласицкене не участвовала в Играх-2016 в Рио из-за санкций, наложенных на Россию за махинации с допингом. При этом спортсменка активно критикует спортивные власти своей страны за то, что из-за их допинговых схем страдают невиновные спортсмены из РФ.

"Руководители нашего спорта все это время защищают нас только на словах. Руководство ВФЛА (Всероссийская федерация легкой атлетики) просто пытается остаться у власти и абсолютно не стесняется этого", – говорила Мария Ласицкене.

Все самое важное об Олимпиаде-2020 в Токио – на сайте "Сегодня":

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Источник: Сегодня|Спорт

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