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Україна --
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Іспанія --
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Швейцарія --
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Франція --
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Данія --
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Угорщина --
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Англія --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
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Ірландія --
Україна --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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А тепер бій з Ломаченком? Девін Хейні став абсолютним чемпіоном світу (відео)

Андрій Трофімов
5 червня, 08:54
Девін Хейні переміг суддівським рішенням Джорджа Камбососа та зібрав усі чемпіонські пояси у легкій вазі, тепер він може провести поєдинок проти українця

Хейні зібрав всі чемпіонські пояса / Фото: Top Rank Instagram

23-річний американський боксер Девін Хейні став абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі. 5 червня в Австралії він переміг місцевого боксера Джорджа Камбососа та зібрав усі чемпіонські пояси. До речі, щоб вийти на бій Камбососу довелося зняти труси.

Поєдинок, на кону в якому стояв титул WBC Хейні та титули WBA, IBF та WBO Камбососа вийшов не надто видовищним.

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Хейні старанно уникав середньої дистанції, що дозволило йому нейтралізувати наступальний потенціал Камбососа. Він атакував здебільшого з далекої дистанції джебом, або йшов у клінч при зближенні.

Камбосос намагався перехопити ініціативу, але в нього нічого до ладу не вийшло.

Поєдинок тривав усі 12 раундів, за підсумками яких судді одноголосно віддали перемогу Хейні з рахунком 116-112, 116-112 та 118-110.

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Раніше планувалося, що у цьому поєдинку замість Хейні виступить українець Василь Ломаченко. Але наш боксер відмовився від бою через агресію Російської Федерації проти України.

Можливо, Ломаченко передумає та повернеться на ринг, щоб битися за звання абсолютного чемпіона світу.