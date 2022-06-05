А теперь бой с Ломаченко? Девин Хейни стал абсолютным чемпионом мира (видео)

Хейни собрал все чемпионские пояса / Фото: Top Rank Instagram

23-летний американский боксер Девин Хейни стал абсолютным чемпионом мира в легком весе. 5 июня в Австралии он победил местного боксера Джорджа Камбососа и собрал все чемпионские пояса. Кстати, чтобы выйти на бой Камбососу пришлось снять трусы.

Поединок, на кону в котором стоял титул WBC Хейни и титулы WBA, IBF и WBO Камбососа получился не слишком зрелищным.

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Хейни старательно избегал средней дистанции, что позволило ему нейтрализовать наступательный потенциал Камбососа. Он атаковал в основном с дальней дистанции джебом, либо уходил в клинч при сближении.

Камбосос пытался перехватить инициативу, но у него ничего толком не получилось.

Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хейни со счетом 116-112, 116-112 и 118-110.

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Ранее планировалось, что в этом поединке вместо Хейни выступит украинец Василий Ломаченко. Но наш боксер отказался от боя из-за агрессии Российской Федерации против Украины.

Возможно, Ломаченко передумает и вернется на ринг, чтобы драться за звание абсолютного чемпиона мира.