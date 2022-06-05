4 июня 21:45
Италия 1
Германия 1
5 июня 19:00
Уэльс --
Украина --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
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А теперь бой с Ломаченко? Девин Хейни стал абсолютным чемпионом мира (видео)

Андрей Трофимов
5 июня, 08:54
Девин Хейни победил судейским решением Джорджа Камбососа и собрал все чемпионские пояса в легком весе, теперь он может провести поединок против украинца

Хейни собрал все чемпионские пояса / Фото: Top Rank Instagram

23-летний американский боксер Девин Хейни стал абсолютным чемпионом мира в легком весе. 5 июня в Австралии он победил местного боксера Джорджа Камбососа и собрал все чемпионские пояса. Кстати, чтобы выйти на бой Камбососу пришлось снять трусы.

Поединок, на кону в котором стоял титул WBC Хейни и титулы WBA, IBF и WBO Камбососа получился не слишком зрелищным.

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Хейни старательно избегал средней дистанции, что позволило ему нейтрализовать наступательный потенциал Камбососа. Он атаковал в основном с дальней дистанции джебом, либо уходил в клинч при сближении.

Камбосос пытался перехватить инициативу, но у него ничего толком не получилось.

Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хейни со счетом 116-112, 116-112 и 118-110.

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Ранее планировалось, что в этом поединке вместо Хейни выступит украинец Василий Ломаченко. Но наш боксер отказался от боя из-за агрессии Российской Федерации против Украины.

Возможно, Ломаченко передумает и вернется на ринг, чтобы драться за звание абсолютного чемпиона мира.