17 жовтня 14:00
Минай 0
Десна 0
17 жовтня 19:30
Олександрія 1
Ворскла 2
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
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ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
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Аякс --
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Інтер --
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Шахтар --
Реал --
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Баварія --
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Аталанта --
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А про збірну хтось подумав? Футболіст національної команди України переведений в дубль

Сергій Шаховець
18 жовтня, 18:23
Лідер луганської Зорі ризикує пропустити решту матчів чемпіонату УПЛ і Ліги конфедерацій

Владислав Кочергін переведений в дубль / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

А крім того, хавбек може опинитися поза заявкою збірної України, якщо втратить ігрову практику в своєму клубі. Причина всіх цих неприємностей – рішення керівництва луганчан перевести Кочергіна в другу команду, повідомляє ТаТоТаке.

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Як повідомляє джерело, 25-річний півзахисник вирішив не продовжувати контракт із Зорею, який закінчується влітку 2022 року.

Уже в січні наступного року гравець збірної України зможе підписати попередній контракт з новим клубом, в який зможе безкоштовно перейти наступного літа.

Лідер Зорі Владислав Кочергін / Фото: Getty Images

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Керівництво Зорі не має наміру просто так розлучатися з провідним футболістом, ціна якого за даними Transfermarkt становить 2,5 млн євро, і запропонувало йому продовжити угоду на три роки. Але Кочергін відмовився підписувати поліпшену угоду.

У поточному сезоні Владислав забив 5 голів у 10 матчах УПЛ. Також лідер Зорі вперше отримав виклик до збірної України і встиг зіграти в товариському матчі проти Чехії (1:1).

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Нагадаємо, що в літнє міжсезоння провідним півзахисником Зорі цікавилися грецький ПАОК і навіть клуб Серії А Венеція.

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