17 октября 14:00
Минай 0
Десна 0
17 октября 19:30
Александрия 1
Ворскла 2
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
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Металлист 1925 --
Ингулец --
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Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
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Рух --
Минай --
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Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
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Милан --
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А о сборной кто-то подумал? Футболист национальной команды Украины переведен в дубль

Сергей Шаховец
18 октября, 18:23
Лидер луганской Зари рискует пропустить оставшиеся матчи чемпионата УПЛ и Лиги конфедераций

Владислав Кочергин переведен в дубль / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

А кроме того, хавбек может оказаться вне заявки сборной Украины, если потеряет игровую практику в своем клубе. Причина всех этих неприятностей – решение руководства луганчан перевести Кочергина во вторую команду, сообщает ТаТоТаке.

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Как сообщает источник, 25-летний полузащитник решил не продлевать контракт с Зарей, который заканчивается летом 2022 года.

Уже в январе следующего года игрок сборной Украины сможет подписать предварительный контракт с новым клубом, в который сможет бесплатно перейти будущим летом.

Лидер Зари Владислав Кочергин / Фото: Getty Images

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Руководство Зари не намерено просто так расставаться с ведущим футболистом, цена которого по данным Transfermarkt составляет 2,5 млн евро, и предложило ему продлить соглашение на три года. Но Кочергин отказался подписывать улучшенное соглашение.

В текущем сезоне Владислав забил 5 голов в 10 матчах УПЛ. Также лидер Зари впервые получил вызов в сборную Украины и успел сыграть в товарищеском матче против Чехии (1:1).

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Напомним, что в летнее межсезонье ведущим полузащитником Зари интересовались греческий ПАОК и даже клуб Серии А Венеция.

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