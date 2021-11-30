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4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
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Інгулець --
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Десна --
Маріуполь --
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Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
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ПСЖ --
Брюгге --
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Лейпциг --
Манчестер Сіті --
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Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
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Бешикташ --
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Реал --
Інтер --
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Шахтар --
Шериф --
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Ювентус --
Мальме --
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Зеніт --
Челсі --
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Бенфіка --
Динамо --
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Барселона --
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Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
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А куди подіти 16 орендованих? Клуб Прем'єр-ліги змінить власників

Сергій Шаховець
30 листопада, 12:20
Одеські бізнесмени незабаром викуплять Чорноморець та кардинально змінять кадрову політику клубу

Чорноморець отримає нових власників / Фото: Колаж: Сьогодні

Новину про майбутні перетворення у стані "моряків" повідомив в ефірі програми "Великий футбол" Олександр Денисов.

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"В Одесі знову мають відбутися певні зміни. І команда, і стадіон отримають нових власників. Йдеться про те, що клуб та стадіон будуть належати двом одеським бізнесменам – Борису Кауфману та Олександру Грановському.

За тією інформацією, що я маю, нові власники не бачать утримання команди на базі орендованих гравців. Вони готові будувати команду за рахунок клубних вихованців, а також йдеться про формування абсолютно нової команди.

Зараз все залежить, яку мету поставлять перед командою нові власники, і який бюджет витрачатиметься на команду та трансфери. Наскільки я розумію, вони дуже близькі до того, щоб підписати ці контракти, стати новими власниками, тому чекатимемо хороших новин. Вони, мабуть, прийдуть", – сказав Денисов.

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Зазначимо, що у складі Чорноморця на сезон 2021/22 заявлено 16 орендованих у Динамо футболістів. А тренерський штаб команди очолює екс-тренер молодіжної команди "біло-синіх" Юрій Мороз.

Наявність великої кількості орендованих футболістів викликала акція протесту з боку фанатів Чорноморця.

Нагадаємо, що в останньому турі чемпіонату України "моряки" програли чернігівській Десні з рахунком 0:1 . Після 16-ти зіграних турів Чорноморець знаходиться недалеко від "зони вильоту" і займає 13-ту сходинку турнірної таблиці УПЛ.

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