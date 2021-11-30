А куди подіти 16 орендованих? Клуб Прем'єр-ліги змінить власників

Чорноморець отримає нових власників / Фото: Колаж: Сьогодні

Новину про майбутні перетворення у стані "моряків" повідомив в ефірі програми "Великий футбол" Олександр Денисов.

Читайте також: Футболіст Динамо ризикує загриміти у в'язницю

Реклама

"В Одесі знову мають відбутися певні зміни. І команда, і стадіон отримають нових власників. Йдеться про те, що клуб та стадіон будуть належати двом одеським бізнесменам – Борису Кауфману та Олександру Грановському.

За тією інформацією, що я маю, нові власники не бачать утримання команди на базі орендованих гравців. Вони готові будувати команду за рахунок клубних вихованців, а також йдеться про формування абсолютно нової команди.

Зараз все залежить, яку мету поставлять перед командою нові власники, і який бюджет витрачатиметься на команду та трансфери. Наскільки я розумію, вони дуже близькі до того, щоб підписати ці контракти, стати новими власниками, тому чекатимемо хороших новин. Вони, мабуть, прийдуть", – сказав Денисов.

Реклама

Зазначимо, що у складі Чорноморця на сезон 2021/22 заявлено 16 орендованих у Динамо футболістів. А тренерський штаб команди очолює екс-тренер молодіжної команди "біло-синіх" Юрій Мороз.

Наявність великої кількості орендованих футболістів викликала акція протесту з боку фанатів Чорноморця.

Нагадаємо, що в останньому турі чемпіонату України "моряки" програли чернігівській Десні з рахунком 0:1 . Після 16-ти зіграних турів Чорноморець знаходиться недалеко від "зони вильоту" і займає 13-ту сходинку турнірної таблиці УПЛ.