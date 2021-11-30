3 декабря 17:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 14:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 17:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 19:30
Металлист 1925 --
Колос --
5 декабря 14:00
Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

А куда девать 16 арендованных? Клуб Премьер-лиги сменит владельцев

Сергей Шаховец
30 ноября, 12:20
Одесские бизнесмены в скором времени выкупят Черноморец и кардинально изменят кадровую политику клуба

Черноморец получит новых владельцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Новость о грядущих преобразования в стане "моряков" сообщил в эфире программы "Великий футбол" Александр Денисов.

Читайте также: Футболист Динамо рискует загреметь в тюрьму

Реклама

"В Одессе снова должны произойти определенные изменения. И команда, и стадион получат новых владельцев. Речь идет о том, что клуб и стадион будут принадлежать двум одесским бизнесменам – Борису Кауфману и Александру Грановскому.

По той информации, что у меня есть, новые владельцы не видят удержание команды на базе арендованных игроков. Они готовы строить команду за счет клубных питомцев, а также речь идет о формировании совершенно новой команды.

Сейчас все зависит, какую цель поставят перед командой новые владельцы, и какой бюджет будет тратиться на команду и трансферы. Насколько я понимаю, они очень близки к тому, чтобы уже подписать эти контракты, стать новыми владельцами, поэтому будем ждать хороших новостей. Они, вероятно, придут", – сказал Денисов.

Реклама

Отметим, что в составе Черноморца на сезон 2021/22 заявлено 16 арендованных у Динамо футболистов. А тренерский штаб команды возглавляет экс-тренер молодежной команды "бело-синих" Юрий Мороз.

Наличие большого числа арендованных футболистов вызвали акции протеста со стороны фанатов Черноморца.

Напомним, что в последнем туре чемпионата Украины "моряки" проиграли черниговской Десне со счетом 0:1. После 16-ти сыгранных туров Черноморец находится недалеко от "зоны вылета" и занимает 13-ю строчку турнирной таблицы УПЛ.

Реклама