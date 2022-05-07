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А як же Усик? Промоутер Джошуа передчуває бій із Тайсоном Ф'юрі

Євген Щербаков
7 травня, 17:19
Едді Хірн вірить, що AJ переможе українського боксера та зможе провести поєдинок за звання абсолютного чемпіона

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Бій-реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа ще не відбувся, але багато хто вже озвучує свої прогнози на матч за абсолютного чемпіона світу. У ньому має битися переможець українсько-британської дуелі проти власника чемпіонського поясу WBC Тайсона Ф'юрі.

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Легендарний Хасим Рахман бачить протистояння Усик – Ф'юрі, В якому віддає перевагу нашому боксеру.

Зрозуміло, з такими прогнозами не погоджується епатажний промоутер Едді Хірн. Він на боці свого підопічного Ентоні Джошуа, і вже передбачає майбутній бій за абсолютного чемпіона між британцями:

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" Насамперед уточнимо, що Ф'юрі не пішов на пенсію. Він отримає дзвінок із WBC: "Ви справді завершили кар'єру та залишаєте титул?" І він скаже: "Ні".

Я думаю, тут річ про те, як його мотивувати. І для цього йому потрібен грандіозний поєдинок, і це буде бій за звання абсолютного чемпіона проти переможця реваншу Усік – Джошуа. Він повинен розглянути цей варіант, адже він зможе закріпити себе у списку кращих боксерів в історії. І може бути навіть фаворитом у цьому бою.

Я вірю, що Ентоні переможе Усіка в липні і ми зможемо організувати бій Тайсона та AJ ", – сказав Едді Хірн в інтерв'ю ютуб-каналу" iFL TV .

Усик серйозно готується до реваншу з Ей-Джеєм / Фото: Колаж: Сьогодні

Сам Олександр Усик зосереджений на підготовці до бою з Джошуа, але при цьому не забуває розповісти і про особисті події .