А как же Усик? Промоутер Джошуа предвкушает бой с Тайсоном Фьюри

Бой-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа еще не состоялся, но многие уже озвучивают свои прогнозы на матч за абсолютного чемпиона мира. В нем должен сразится победитель украино-британской дуэли против владельца чемпионского пояса WBC Тайсона Фьюри.

Легендарный Хасим Рахман видит противостояние Усик – Фьюри, в котором отдает предпочтение нашему боксеру.

Понятное дело с такими прогнозами не согласен эпатажный промоутер Эдди Хирн. Он на стороне своего подопечного Энтони Джошуа, и уже предвкушает будущий бой за абсолютного чемпиона между британцами:

"В первую очередь уточним, что Фьюри не ушел на пенсию. Он получит звонок из WBC: "Вы действительно завершили карьеру и оставляете титул?" И он скажет: "Нет".

Я думаю, здесь дело о том, как его мотивировать. И для этого ему нужен грандиозный поединок, и это будет сражение за звание абсолютного чемпиона против победителя реванша Усик – Джошуа. Он должен рассмотреть этот вариант, так ведь он сможет закрепить себя в списке лучших боксеров в истории. И может оказаться даже фаворитом в этом бою.

Я верю, что Энтони победит Усика в июле и мы сможем организовать бой Тайсона и AJ", – сказал Эдди Хирн в интервью ютуб-каналу iFL TV.