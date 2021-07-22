А як же Шахтар і Динамо? Африканський новачок УПЛ не чув про українські клуби

Малійскій захисник Бурама Фомба до української Прем'єр-ліги виступав в Румунії, а тепер розраховує на ігрову практику в Олександрії

Бурама Фомба радий потрапити в Олександрію / Фото: Офіційний сайт ФК "Олександрія"

Малійскій захисник Бурама Фомба перебирається до чемпіонату України. Африканський футболіст став гравцем Олександрії. Контракт клубу з Фомба підписаний на два роки. Раніше ми повідомляли, що суддям УПЛ заплатять в три рази більше.

22-річний захисник починав кар'єру в малійському Етуаль Монде. Потім виступав у румунській Лізі I за команди Киндіа Тарговіште, Чеалул Пятра Неам і Політехніка Яші. Фомба грає на позиції центрального захисника, може бути лівим. Ресурс Transfermarkt оцінив його в 200 тисяч євро.

"Щасливий, що тренерський штаб оцінив мою роботу під час літніх зборів. У мене великі очікування щодо отримання ігрової практики. Я нічого не чув про українські командах раніше. Мої друзі розповіли мені, що УПЛ має досить високий рівень, і Олександрія – дуже хороша команда. Не скажу, що у мене вже є друзі в клубі, але ми все досить добре спілкуємося і навіть приколюємося", – розповів захисник

Також Фомба зазначив, що його мета – допомогти клубу досягти поставлених завдань і потрапити до єврокубків: "Я тут не стільки заради себе, скільки заради успіху клубу, тому що я – його частина".

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Перший матч нового сезону Прем'єр-ліги Олександрія проведе 25 липня проти Зорі на виїзді.

Раніше ми повідомляли, що аргентинський форвард перебрався з Дженоа до української глибинки.