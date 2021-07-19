Аргентинський форвард перебрався з Дженоа в українську глибинку

За кілька днів до старту нового сезону Олександрія посилилася нападаючим Клаудіо Спінеллі, який пограв у чемпіонатах Аргентини, Італії та Словенії

Спінеллі уже в формі Олександрії

24-річний аргентинський форвард Клаудіо Спінеллі підписав контракт з Олександрією. Деталі угоди не розголошуються.

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Крім поєдинків в чемпіонаті Аргентини у Клаудіо є досвід виступів в Італії. У 2018 році він підписав контракт з Дженоа. Однак заграти за клуб так і не зміг і пішов по орендах.

Останнім клубом Спінеллі був словенський Копер. У минулому сезоні він відіграв за Копер 27 матчів і забив 3 голи.

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Трансферна ціна футболіста 250 тисяч євро. Хоча в 2018 році його оцінювали в 4 мільйони.

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