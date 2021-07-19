Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Лайфхакер Техно
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Аргентинський форвард перебрався з Дженоа в українську глибинку

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
19 липня, 21:38
Копіювати лінк
За кілька днів до старту нового сезону Олександрія посилилася нападаючим Клаудіо Спінеллі, який пограв у чемпіонатах Аргентини, Італії та Словенії
Спінеллі уже в формі Олександрії
Спінеллі уже в формі Олександрії

24-річний аргентинський форвард Клаудіо Спінеллі підписав контракт з Олександрією. Деталі угоди не розголошуються.

Читайте також: Всі на стадіон! В Україні дозволили на дві третини заповнювати трибуни

Крім поєдинків в чемпіонаті Аргентини у Клаудіо є досвід виступів в Італії. У 2018 році він підписав контракт з Дженоа. Однак заграти за клуб так і не зміг і пішов по орендах.

Останнім клубом Спінеллі був словенський Копер. У минулому сезоні він відіграв за Копер 27 матчів і забив 3 голи.

В тренді

Трансферна ціна футболіста 250 тисяч євро. Хоча в 2018 році його оцінювали в 4 мільйони.

Раніше ми писали, що у складі команди Львів перед першою грою нового сезону проти Маріуполя позитивні тести на COVID отримали 11 футболістів і 4 тренера – і це ще не все.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
збірна України
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Літні Ігри
дній
годин
хвилин
секунд
До старту Олімпійських Ігор
Новини з Токіо
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти