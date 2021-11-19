А як же Катар? Мессі відмовиться від виступів за збірну Аргентини

Ліонель Мессі тимчасово піде зі збірної України / Фото: REUTERS

Раніше ПСЖ та збірна Аргентини домовилися, що зірковий бомбардир буде на полі не більше 20 хвилин. Все через те, що футболіст пропустив два попередні матчі парижан через травму.

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А після того, як Аргентина гарантувала собі путівку на ЧС-2022, необхідність викликати Ліонеля в національну команду на чотири матчі обора, що залишилися, і зовсім відпала.

У зв'язку з цим керівництво ПСЖ домовилося зі збірною Аргентини, що гравець не викликатиметься до національної команди, повідомляє Marca.

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Уболівальникам збірної та Мессі зокрема не варто переживати – Ліонель повернеться до команди під час підготовки до чемпіонату світу у Катарі.

Раніше ми писали, що у Мережу злили смішне дитяче фото Мессі – він там позує з вусами та в касці.