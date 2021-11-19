19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

А як же Катар? Мессі відмовиться від виступів за збірну Аргентини

Олександр Трикіша
19 листопада, 10:57
Зірка збірної Аргентини Ліонель Мессі тимчасово призупинить виступ за національну команду, щоб зосередитись на грі за Парі Сен-Жермен

Ліонель Мессі тимчасово піде зі збірної України / Фото: REUTERS

Раніше ПСЖ та збірна Аргентини домовилися, що зірковий бомбардир буде на полі не більше 20 хвилин. Все через те, що футболіст пропустив два попередні матчі парижан через травму.

Читайте також: Розшукується Мессі! Бразильці знатно потролили Ліонеля

Реклама

А після того, як Аргентина гарантувала собі путівку на ЧС-2022, необхідність викликати Ліонеля в національну команду на чотири матчі обора, що залишилися, і зовсім відпала.

У зв'язку з цим керівництво ПСЖ домовилося зі збірною Аргентини, що гравець не викликатиметься до національної команди, повідомляє Marca.

Реклама

Уболівальникам збірної та Мессі зокрема не варто переживати – Ліонель повернеться до команди під час підготовки до чемпіонату світу у Катарі.

Раніше ми писали, що у Мережу злили смішне дитяче фото Мессі – він там позує з вусами та в касці.

Реклама