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Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
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А как же Катар? Месси откажется от выступлений за сборную Аргентины

Александр Трикиша
19 ноября, 10:57
Звезда сборной Аргентины Лионель Месси временно приостановит выступление за национальную команду, чтобы сосредоточиться на игре за Пари Сен-Жермен

Лионель Месси на время уйдет из сборной Аргентины / Фото: REUTERS

Ранее ПСЖ и сборная Аргентины договорились, что звездный бомбардир будет находиться на поле не более 20 минут. Все из-за того, что футболист пропустил два предыдущих матча парижан из-за травмы.

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А после того, как Аргентина гарантировала себе путевку на ЧМ-2022, необходимость вызывать Лионеля в национальную команду на оставшиеся четыре матчи обора и вовсе отпала.

В связи с этим руководство ПСЖ договорилось со сборной Аргентины, что игрок не будет вызываться в национальную команду, сообщает Marca.

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Болельщикам сборной и Месси в частности не стоит переживать – Лионель вернется в команду во время подготовки к чемпионату мира в Катаре.

Ранее мы писали, что в Сеть слили смешное детское фото Месси – он там позирует с усами и в каске.

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