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Десна --
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Верес --
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Чорноморець --
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Порту --
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А де медаль "го**о в штанях": Конор відповів на скандальний жарт Хабіба

Андрій Трофімов
13 жовтня, 21:42
Ірландський боєць UFC Конор Макгрегор знайшов, що відповісти росіянину Хабіб Ноурмагомедову на його скандальний жарт про медаль

Хабіб і Конор продовжують воювати в соцмережах / Фото: AFP

На початку жовтня троє дагестанців побили хлопця, який заступився за дівчину в метро. За це голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін вручив йому медаль "Доблесть і відвага".

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Хабіб вважав цю історію забавною і видав жарт про Конора.

"А де моя медаль від Бастрикіна? Мене теж натовпом побили дагестанці", – опублікував він фото Макгрегора з коментарем від його імені.

Макгрегор у себе в Twitter також задався питанням про медалі, але вже для Макгрегора і опублікував кілька знімків Хабіба з пам'ятного нападу на його автобус.

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"Бастрикін! Де медаль Хабіба" го**о в штанах "? Йому це потрібно для того, щоб с**ти в штани з 10-го ряду", – відповів Конор.

Ще до очного поєдинку Конор напав на автобус, в якому імовірно знаходився Хабіб. Ірландець намагався кинути у вікно огорожу, але його зупинив охоронець. Пізніше Макгрегор стверджував, що Нурмагомедов злякався і боявся вийти з автобуса.

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