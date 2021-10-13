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А где медаль "го**о в штанах": Конор ответил на скандальную шутку Хабиба

Андрей Трофимов
13 октября, 21:42
Ирландский боец UFC Конор Макгрегор нашел, что ответить россиянину Хабибу Ноурмагомедову на его скандальную шутку о медали

Хабиб и Конор продолжают воевать в соцсетях / Фото: AFP

В начале октября трое дагестанцев избили парня, который заступился за девушку в метро. За это глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин вручил ему медаль "Доблесть и отвага".

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Хабиб посчитал эту историю забавной и выдал шутку о Коноре.

"А где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы", – опубликовал он фото Макгрегора с комментарием от его имени.

Макгрегор у себя в Twitter также задался вопросом о медали, но уже для Макгрегора и опубликовал несколько снимков Хабиба с памятного нападения на его автобус.

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"Бастрыкин! Где медаль Хабиба "го**о в штанах"? Ему это нужно для того, чтобы с**ть в штаны с 10-го ряда", – ответил Конор.

Еще до очного поединка Конор напал на автобус, в котором предположительно находился Хабиб. Ирландец пытался бросить в окно ограждение, но его остановил охранник. Позже Макгрегор утверждал, что Нурмагомедов испугался и боялся выйти из автобуса.

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