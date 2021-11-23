А йому не холодно: напівголий уболівальник вибіг на снігове поле "Олімпійського"

Напівголий вболівальник зірвав матч Динамо - Баварія / Фото: REUTERS

Зустріч довелося зупинити на кілька хвилин, доки стюарди не зловили фаната. Онлайн матчу Динамо – Баварія є на нашому сайті.

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Потім самі гравці Динамо підійшли до трибуни та попросили фанатів заспокоїтися. Вболівальники їх послухалися і більше собі такого не дозволяли.

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Нагадаємо, що незадовго до початку поєдинку в Києві розпочався снігопад, що засипав поле "Олімпійського". Ще на розминці було видно, що німцям не дуже комфортно грати за таких умов.

Нагадаємо, Баварія приїхала до Києва в ослабленому складі. Юліан Нагельсманн привіз до Києва всього 18 гравців, з них три воротарі. Серж Гнабрі, Джамал Мусіала, Ерік-Максим Чупо-Мотінг, Майкл Куїзанс та Йозуа Кімміх сидять на карантині, а Ніклас Зюле та Йосип Станішич заразилися COVID-19.