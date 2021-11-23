23 листопада 67’
Динамо 0
Баварія 2
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

А йому не холодно: напівголий уболівальник вибіг на снігове поле "Олімпійського"

Олександр Трикіша
23 листопада, 20:25
На самому початку поєдинку між Динамо та Баварією у п'ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів на поле "Олімпійського" вибіг напівголий уболівальник

Напівголий вболівальник зірвав матч Динамо - Баварія / Фото: REUTERS

Зустріч довелося зупинити на кілька хвилин, доки стюарди не зловили фаната. Онлайн матчу Динамо – Баварія є на нашому сайті.

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Потім самі гравці Динамо підійшли до трибуни та попросили фанатів заспокоїтися. Вболівальники їх послухалися і більше собі такого не дозволяли.

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Нагадаємо, що незадовго до початку поєдинку в Києві розпочався снігопад, що засипав поле "Олімпійського". Ще на розминці було видно, що німцям не дуже комфортно грати за таких умов.

Нагадаємо, Баварія приїхала до Києва в ослабленому складі. Юліан Нагельсманн привіз до Києва всього 18 гравців, з них три воротарі. Серж Гнабрі, Джамал Мусіала, Ерік-Максим Чупо-Мотінг, Майкл Куїзанс та Йозуа Кімміх сидять на карантині, а Ніклас Зюле та Йосип Станішич заразилися COVID-19.

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