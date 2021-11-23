23 ноября 45+3’
Динамо 0
Бавария 2
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
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А ему не холодно: полуголый болельщик выбежал на снежное поле "Олимпийского"

Александр Трикиша
23 ноября, 20:25
В самом начале поединка между Динамо и Баварией в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов на поле Олимпийского выбежал полуголый болельщик

Полуголый болельщик сорвал матч Динамо - Бавария / Фото: REUTERS

Встречу пришлось остановить на несколько минут, пока стюарды не поймали фаната. Онлайн матча Динамо – Бавария есть на нашем сайте.

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Затем сами игроки Динамо подошли к трибуне и попросили фанатов успокоится. Болельщики к ним прислушались и больше такого себе не позволяли.

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Напомним, что незадолго до начала поединка в Киеве начался снегопад, засыпавший поле "Олимпийского". Еще на разминке было видно, что немцам не очень комфортно играть в таких условиях.

Напомним, что Бавария приехала в Киев в ослабленном составе. Юлиан Нагельсман привез в Киев всего 18 игроков, из них три вратаря. Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Эрик-Максим Чупо-Мотинг, Майкл Куисанс и Йозуа Киммих сидят на карантине, а Никлас Зюле и Йосип Станишич заразились COVID-19.

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