А ему не холодно: полуголый болельщик выбежал на снежное поле "Олимпийского"

Полуголый болельщик сорвал матч Динамо - Бавария / Фото: REUTERS

Встречу пришлось остановить на несколько минут, пока стюарды не поймали фаната. Онлайн матча Динамо – Бавария есть на нашем сайте.

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Затем сами игроки Динамо подошли к трибуне и попросили фанатов успокоится. Болельщики к ним прислушались и больше такого себе не позволяли.

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Напомним, что незадолго до начала поединка в Киеве начался снегопад, засыпавший поле "Олимпийского". Еще на разминке было видно, что немцам не очень комфортно играть в таких условиях.

Напомним, что Бавария приехала в Киев в ослабленном составе. Юлиан Нагельсман привез в Киев всего 18 игроков, из них три вратаря. Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Эрик-Максим Чупо-Мотинг, Майкл Куисанс и Йозуа Киммих сидят на карантине, а Никлас Зюле и Йосип Станишич заразились COVID-19.