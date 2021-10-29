97-річний українець зіграв у теніс із легендарним Рафаелем Надалем

35-річний Надаль і 97-річний Станіславський

Леонід Станіславський був внесений до Книги рекордів Гіннеса як найвіковіший тенісист у світі. У березні 2021 року уродженцю Харкова виповнилося 97 років.

А сьогодні він зіграв матч із видатним тенісистом усіх часів Рафаелем Надалем.

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Станіславський із Надалем зустрілися в академії іспанця на Мальорці, де й провели спаринг.

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35-річний Рафаель Надаль за кар'єру здобув 20 перемог на турнірах "Великого шолома" в одиночному розряді. За цим показником ділить перше місце з Роджером Федерером та Новаком Джоковичем. Двічі перемагав на Олімпійських іграх.

Загалом за кар'єру виграв 88 турнірів АТР та заробив близько 125 млн доларів призових.

Раніше ми писали, що Рафаель Надаль зустрівся зі своєю 95-річною шанувальницею, яка страждає на хворобу Альцгеймера.