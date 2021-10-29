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Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
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97-річний українець зіграв у теніс із легендарним Рафаелем Надалем

Любомир Луканюк
29 жовтня, 15:24
20-разовий переможець турнірів "Великого шолома" у своїй академії провів спаринг із Леонідом Станіславським

35-річний Надаль і 97-річний Станіславський

Леонід Станіславський був внесений до Книги рекордів Гіннеса як найвіковіший тенісист у світі. У березні 2021 року уродженцю Харкова виповнилося 97 років.

А сьогодні він зіграв матч із видатним тенісистом усіх часів Рафаелем Надалем.

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Станіславський із Надалем зустрілися в академії іспанця на Мальорці, де й провели спаринг.

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35-річний Рафаель Надаль за кар'єру здобув 20 перемог на турнірах "Великого шолома" в одиночному розряді. За цим показником ділить перше місце з Роджером Федерером та Новаком Джоковичем. Двічі перемагав на Олімпійських іграх.

Загалом за кар'єру виграв 88 турнірів АТР та заробив близько 125 млн доларів призових.

Раніше ми писали, що Рафаель Надаль зустрівся зі своєю 95-річною шанувальницею, яка страждає на хворобу Альцгеймера.

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