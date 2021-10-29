30 октября 14:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости тенниса

97-летний украинец сыграл в теннис с легендарным Рафаэлем Надалем

Любомир Луканюк
29 октября, 15:24
20-кратный победитель турниров "Большого шлема" в своей академии провел спарринг с Леонидом Станиславским

35-летний Надаль и 97-летний Станиславский

Леонид Станиславский был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый возрастной действующий теннисист в мире. В марте 2021 года уроженцу Харькова исполнилось 97 лет.

А сегодня он сыграл матч с величайшим теннисистом всех времен Рафаэлем Надалем.

Реклама

Станиславский с Надалем встретились в академии испанца на Мальорке, где и провели спарринг.

Читайте также: Рафаэлю Надалю установили памятник в Париже

Реклама

Реклама

35-летний Рафаэль Надаль за карьеру одержал 20 побед на турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде. По этому показателю делит первое место с Роджером Федерером и Новаком Джоковичем. Дважды побеждал на Олимпийских играх.

Всего за карьеру выиграл 88 турниров АТР и заработал около 125 млн долларов призовых.

Ранее мы писали, что Рафаэль Надаль встретился со своей 95-летней поклонницей, которая страдает болезнью Альцгеймера.

Читайте также: