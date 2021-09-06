8 клубів і 168 матчів: нас чекає гарячий хокейний сезон

Донбас - чемпіон України-2021 / Фото: ХК "Донбас"
Українська хокейна ліга оголосила склад учасників шостого сезону. У УХЛ виступатимуть вісім клубів.
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У порівнянні з минулим сезоном додався один новачок – харківський клуб Рулав Одд.
Склад УХЛ-2021/22:
- Білий Барс (Біла Церква)
- Дніпро (Херсон)
- Донбас (Донецьк)
- ХК Краматорськ
- ХК Кременчук
- ХК Маріуполь
- Сокіл (Київ)
- Рулав Одд (Харків)
Вісім команд в цілому проведуть 168 матчів – кожен клуб зіграє по 42 гри в 6 кіл.
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Матч за Кубок відкриття відбудеться 17 вересня між чемпіоном і віце-чемпіоном сезону 2020/21 – в битві зійдуться Донбас і Сокіл.