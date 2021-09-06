8 вересня 21:45
Чехія --
Україна --
10 вересня 19:30
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 14:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 17:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
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8 клубів і 168 матчів: нас чекає гарячий хокейний сезон

Любомир Луканюк
6 вересня, 22:22
Матч за Кубок відкриття відбудеться 17 вересня. Трофей розіграють чемпіон і віце-чемпіон минулого сезону Донбас і Сокіл

Донбас - чемпіон України-2021 / Фото: ХК "Донбас"

Українська хокейна ліга оголосила склад учасників шостого сезону. У УХЛ виступатимуть вісім клубів.

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У порівнянні з минулим сезоном додався один новачок – харківський клуб Рулав Одд.

Склад УХЛ-2021/22:

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  • Білий Барс (Біла Церква)
  • Дніпро (Херсон)
  • Донбас (Донецьк)
  • ХК Краматорськ
  • ХК Кременчук
  • ХК Маріуполь
  • Сокіл (Київ)
  • Рулав Одд (Харків)

Вісім команд в цілому проведуть 168 матчів – кожен клуб зіграє по 42 гри в 6 кіл.

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Матч за Кубок відкриття відбудеться 17 вересня між чемпіоном і віце-чемпіоном сезону 2020/21 – в битві зійдуться Донбас і Сокіл.

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