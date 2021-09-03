Шевченко вкинув шайбу: історичний дебют ХК Донбас в Лізі чемпіонів

Дебютний матч Донбаса в хокейній Лізі чемпіонів символічним вкидуванням шайби розпочав екс-наставник збірної України з футболу Андрій Шевченко .
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Обидві команди почали гру дещо нервово. Донеччани вкотилися в гру швидше, але першими в більшості зіграли гості.
Донбас зумів забити до перерви. За дві секунди до виходу п'ятого гравця Рунгстеда, Медведєв заштовхав шайбу в ворота Віллі Колпанена – 1:0! Є перший історичний гол Донбасу в Лізі чемпіонів!
У другому періоді Донбас мав відчутну перевагу і кілька разів отримував право грати в більшості. Одного разу навіть 5х3. Але свої моменти підопічні Павла Мікульчика не реалізували, а от Рунгстед, отримавши єдиний шанс, забив у більшості – 1:1 перед другою перервою.
В середині третього періоду Рунгстед ще раз забив у більшості, але Олександр Пересунько рахунок зрівняв!
В кінці третього періоду данці отримали великий штраф, але тривала гра в більшості Донбасу не допомогла.
У серії буллітів Донбас не реалізував жодної своєї спроби, а Рунгстед двічі був успішний і здобув два очка. В активі Донбасу – перший бал в ХЛЧ.
Ліга чемпіонів. Група G
Донбас – Рунгстед 2:3 (по буллітам) (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Шайби: 17:07 Медведєв – 1:0, 33:23 Андерсон (Грін, Йенсен) – 1:1, 48:00 Грін – 1:2, 53:49 Пересунько (Морозов, Смерек) – 2:2
! @hcdonbass BRAKE THE DEADLOCK!— Champions Hockey League (@championshockey) September 3, 2021
Pavel Medvedev scores their first-ever goal in the #CHL and the fans are loving it!#ChampionsGoBeyondpic.twitter.com/a2qrVIMtSj
! @RungstedIs are back in the game!— Champions Hockey League (@championshockey) September 3, 2021
Rasmus Andersson makes it a 1-1 game with a sneaky shot on the powerplay!#ChampionsGoBeyondpic.twitter.com/uxfE627E0L
! @RungstedIs complete the comeback!— Champions Hockey League (@championshockey) September 3, 2021
The hosts score another and are now in the lead!#ChampionsGoBeyondpic.twitter.com/PXlIB1utQx
September 3, 2021
Наступний матч групи Донбас проведе 5 вересня проти Руана.