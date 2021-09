Шевченко вкинув шайбу: історичний дебют ХК Донбас в Лізі чемпіонів

Першу гру в хокейній Лізі чемпіонів Донбас провів у Києві проти датської команди Рунгстед

ХК Донбас дебютував в Лізі чемпіонів / Фото: ХК "Донбас"

Дебютний матч Донбаса в хокейній Лізі чемпіонів символічним вкидуванням шайби розпочав екс-наставник збірної України з футболу Андрій Шевченко .

Реклама

Читайте також: ХК Донбас виграв передсезонний турнір і кличе киян на Лігу чемпіонів

Андрій Шевченко зробив символічне вкидання шайби в матчі хокейної Ліги чемпіонів / Фото: ХК "Донбас"

Обидві команди почали гру дещо нервово. Донеччани вкотилися в гру швидше, але першими в більшості зіграли гості.

Донбас зумів забити до перерви. За дві секунди до виходу п'ятого гравця Рунгстеда, Медведєв заштовхав шайбу в ворота Віллі Колпанена – 1:0! Є перший історичний гол Донбасу в Лізі чемпіонів!

Реклама

У другому періоді Донбас мав відчутну перевагу і кілька разів отримував право грати в більшості. Одного разу навіть 5х3. Але свої моменти підопічні Павла Мікульчика не реалізували, а от Рунгстед, отримавши єдиний шанс, забив у більшості – 1:1 перед другою перервою.

В середині третього періоду Рунгстед ще раз забив у більшості, але Олександр Пересунько рахунок зрівняв!

В кінці третього періоду данці отримали великий штраф, але тривала гра в більшості Донбасу не допомогла.

Реклама

У серії буллітів Донбас не реалізував жодної своєї спроби, а Рунгстед двічі був успішний і здобув два очка. В активі Донбасу – перший бал в ХЛЧ.

Ліга чемпіонів. Група G

Донбас – Рунгстед 2:3 (по буллітам) (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Шайби: 17:07 Медведєв – 1:0, 33:23 Андерсон (Грін, Йенсен) – 1:1, 48:00 Грін – 1:2, 53:49 Пересунько (Морозов, Смерек) – 2:2

! @hcdonbass BRAKE THE DEADLOCK!



Pavel Medvedev scores their first-ever goal in the #CHL and the fans are loving it!#ChampionsGoBeyondpic.twitter.com/a2qrVIMtSj — Champions Hockey League (@championshockey) September 3, 2021

Реклама

! @RungstedIs are back in the game!



Rasmus Andersson makes it a 1-1 game with a sneaky shot on the powerplay!#ChampionsGoBeyondpic.twitter.com/uxfE627E0L — Champions Hockey League (@championshockey) September 3, 2021

! @RungstedIs complete the comeback!



The hosts score another and are now in the lead!#ChampionsGoBeyondpic.twitter.com/PXlIB1utQx — Champions Hockey League (@championshockey) September 3, 2021

Наступний матч групи Донбас проведе 5 вересня проти Руана.