8 клубов и 168 матчей: нас ждет горячий хоккейный сезон

Донбасс - чемпион Украины-2021 / Фото: ХК "Донбасс"
Украинская хоккейная лига объявила состав участников шестого сезона. В УХЛ будут выступать восемь клубов.
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По сравнению с прошлым сезоном добавился один новичок – харьковский клуб Рулав Одд.
Состав УХЛ-2021/22:
- Белый Барс (Белая Церковь);
- Днепр (Херсон);
- Донбасс (Донецк);
- ХК Краматорск;
- ХК Кременчуг;
- ХК Мариуполь;
- Сокол (Киев);
- Рулав Одд (Харьков).
Восемь команд в общей сложности проведут 168 матчей – каждый клуб сыграет по 42 игры в шесть кругов.
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Матч за Кубок открытия состоится 17 сентября между чемпионом и вице-чемпионом сезона 2020/21 – в битве сойдутся Донбасс и Сокол.