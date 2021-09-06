8 клубов и 168 матчей: нас ждет горячий хоккейный сезон

Донбасс - чемпион Украины-2021 / Фото: ХК "Донбасс"

Украинская хоккейная лига объявила состав участников шестого сезона. В УХЛ будут выступать восемь клубов.

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По сравнению с прошлым сезоном добавился один новичок – харьковский клуб Рулав Одд.

Состав УХЛ-2021/22:

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Белый Барс (Белая Церковь);

Днепр (Херсон);

Донбасс (Донецк);

ХК Краматорск;

ХК Кременчуг;

ХК Мариуполь;

Сокол (Киев);

Рулав Одд (Харьков).

Восемь команд в общей сложности проведут 168 матчей – каждый клуб сыграет по 42 игры в шесть кругов.

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Матч за Кубок открытия состоится 17 сентября между чемпионом и вице-чемпионом сезона 2020/21 – в битве сойдутся Донбасс и Сокол.