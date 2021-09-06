8 сентября 21:45
Чехия --
Украина --
10 сентября 19:30
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости хоккея

8 клубов и 168 матчей: нас ждет горячий хоккейный сезон

Любомир Луканюк
6 сентября, 22:22
Матч за Кубок открытия состоится 17 сентября. Трофей разыграют чемпион и вице-чемпион прошлого сезона Донбасс и Сокол

Донбасс - чемпион Украины-2021 / Фото: ХК "Донбасс"

Украинская хоккейная лига объявила состав участников шестого сезона. В УХЛ будут выступать восемь клубов.

Читайте также: Шевченко вбросил шайбу: исторический дебют ХК Донбасс в Лиге чемпионов

По сравнению с прошлым сезоном добавился один новичок – харьковский клуб Рулав Одд.

Состав УХЛ-2021/22:

Реклама
  • Белый Барс (Белая Церковь);
  • Днепр (Херсон);
  • Донбасс (Донецк);
  • ХК Краматорск;
  • ХК Кременчуг;
  • ХК Мариуполь;
  • Сокол (Киев);
  • Рулав Одд (Харьков).

Восемь команд в общей сложности проведут 168 матчей – каждый клуб сыграет по 42 игры в шесть кругов.

Читайте также: Впервые с 2007 года украинец был выбран на драфте НХЛ

Матч за Кубок открытия состоится 17 сентября между чемпионом и вице-чемпионом сезона 2020/21 – в битве сойдутся Донбасс и Сокол.

Реклама