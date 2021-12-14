69-метрова Блоха. Що зробили з Мессі у Росаріо

Величезний Мессі в Росаріо

Володаря "Золотого м'яча" 2021 року Ліонеля Мессі вшанували на батьківщині. У рідному місті нападаючого Парі Сен-Жермен у Росаріо відкрили величезний мурал.

Робота, яка присвячена легендарному аргентинцю, одержала назву "З іншої галактики та з мого міста". Картина має висоту 69 метрів та була написана на стіні будівлі. На муралі Мессі зображено у футболці збірної Аргентини.

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Розмір вибрано не випадково. Ріст Ліонеля – 1,69 м. Через це його прозвали Блохою.

У 2021 році Мессі вперше виграв зі збірною Аргентини Кубок Америки. А нещодавно Ліонель побив рекорд Пеле. Мессі забив 758-й м'яч у кар'єрі та обійшов легендарного Пеле, у якого, за інформацією RSSSF, 757 голів в офіційних матчах.