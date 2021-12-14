13 грудня 21:45 Онлайн
Рома --
Спеція --
14 грудня 22:00 Онлайн
Дженоа --
Салернітана --
14 грудня 22:00 Онлайн
Манчестер Сіті --
Лідс --
15 грудня 22:00 Онлайн
Арсенал --
Вест Хем --
16 грудня 19:45 Онлайн
Реал --
Житлобуд-1 --
16 грудня 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенгем --
16 грудня 21:45 Онлайн
Челсі --
Евертон --
16 грудня 22:00 Онлайн
Ліверпуль --
Ньюкасл --
17 грудня 19:30 Онлайн
Лаціо --
Дженоа --
17 грудня 21:30 Онлайн
Баварія --
Вольфсбург --
18 грудня 16:00 Онлайн
Аталанта --
Рома --
18 грудня 19:30 Онлайн
Лідс --
Арсенал --
18 грудня 22:00 Онлайн
Севілья --
Атлетіко --
19 грудня 18:30 Онлайн
Тоттенгем --
Ліверпуль --
19 грудня 21:45 Онлайн
Мілан --
Наполі --
21 грудня 21:45 Онлайн
Дженоа --
Аталанта --
21 грудня 22:30 Онлайн
Севілья --
Барселона --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

69-метрова Блоха. Що зробили з Мессі у Росаріо

Андрій Трофімов
14 грудня, 10:17
Легендарного аргентинського форварда у рідному місті намалювали на стіні будівлі, бо він з іншої галактики

Величезний Мессі в Росаріо

Володаря "Золотого м'яча" 2021 року Ліонеля Мессі вшанували на батьківщині. У рідному місті нападаючого Парі Сен-Жермен у Росаріо відкрили величезний мурал.

Робота, яка присвячена легендарному аргентинцю, одержала назву "З іншої галактики та з мого міста". Картина має висоту 69 метрів та була написана на стіні будівлі. На муралі Мессі зображено у футболці збірної Аргентини.

Реклама

Розмір вибрано не випадково. Ріст Ліонеля – 1,69 м. Через це його прозвали Блохою.

У 2021 році Мессі вперше виграв зі збірною Аргентини Кубок Америки. А нещодавно Ліонель побив рекорд Пеле. Мессі забив 758-й м'яч у кар'єрі та обійшов легендарного Пеле, у якого, за інформацією RSSSF, 757 голів в офіційних матчах.