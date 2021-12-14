13 декабря 21:45 Онлайн
Рома --
Специя --
14 декабря 22:00 Онлайн
Дженоа --
Салернитана --
14 декабря 22:00 Онлайн
Манчестер Сити --
Лидс --
15 декабря 22:00 Онлайн
Арсенал --
Вест Хэм --
16 декабря 19:45 Онлайн
Реал --
Жилстрой-1 --
16 декабря 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенхэм --
16 декабря 21:45 Онлайн
Челси --
Эвертон --
16 декабря 22:00 Онлайн
Ливерпуль --
Ньюкасл --
17 декабря 19:30 Онлайн
Лацио --
Дженоа --
17 декабря 21:30 Онлайн
Бавария --
Вольфсбург --
18 декабря 16:00 Онлайн
Аталанта --
Рома --
18 декабря 19:30 Онлайн
Лидс --
Арсенал --
18 декабря 22:00 Онлайн
Севилья --
Атлетико --
19 декабря 18:30 Онлайн
Тоттенхэм --
Ливерпуль --
19 декабря 21:45 Онлайн
Милан --
Наполи --
21 декабря 21:45 Онлайн
Дженоа --
Аталанта --
21 декабря 22:30 Онлайн
Севилья --
Барселона --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

69-метровая Блоха. Что сделали с Месси в Росарио

Андрей Трофимов
14 декабря, 10:17
Легендарного аргентинского форварда в родном городе нарисовали на стене здания, потому что он из другой галактики

Огромный Месси в Росарио

Обладателя "Золотого мяча" 2021 года Лионеля Месси уважили на родине. В родном городе нападающего Пари Сен-Жермен в Росарио открыли огромный мурал.

Работа, посвященная легендарному аргентинцу, получила названием "Из другой галактики и из моего города". Картина имеет высоту 69 метров и была написана на стене здания. На мурале Месси изображен в футболке сборной Аргентины.

Реклама

Размер выбран не случайно. Рост Лионеля – 1,69 м. Из-за этого его прозвали Блохой.

В 2021 году Месси впервые выиграл со сборной Аргентины Кубок Америки. А недавно Лионель побил рекорд Пеле. Месси забил 758-й мяч в карьере и обошел легендарного Пеле, у которого, по информации RSSSF, 757 голов в официальных матчах.