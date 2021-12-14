69-метровая Блоха. Что сделали с Месси в Росарио

Огромный Месси в Росарио

Обладателя "Золотого мяча" 2021 года Лионеля Месси уважили на родине. В родном городе нападающего Пари Сен-Жермен в Росарио открыли огромный мурал.

Работа, посвященная легендарному аргентинцу, получила названием "Из другой галактики и из моего города". Картина имеет высоту 69 метров и была написана на стене здания. На мурале Месси изображен в футболке сборной Аргентины.

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Размер выбран не случайно. Рост Лионеля – 1,69 м. Из-за этого его прозвали Блохой.

В 2021 году Месси впервые выиграл со сборной Аргентины Кубок Америки. А недавно Лионель побил рекорд Пеле. Месси забил 758-й мяч в карьере и обошел легендарного Пеле, у которого, по информации RSSSF, 757 голов в официальных матчах.