500 мільйонів для Миколенка! Динамівець в Евертоні офіційно

Миколенко перебрався до Евертона / Фото: офіційний сайт "Евертон"

Із Евертоном, 15-м клубом нинішньої англійської Прем'єр-ліги, Віталій Миколенко уклав контракт на 4,5 роки – до літа 2026-го.

Про це повідомляє Twitter ліверпульського клубу

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Як ми писали раніше, зарплата Миколенка в Евертоні становитиме 3 млн фунтів на рік – тобто сумарно за строк дії контракту Віталій заробить 13,5 млн. фунтів – це майже 500 мільйонів гривень.

Нагадаємо, Динамо отримає від Евертона за Миколенка 23 млн євро – англійський клуб перебив пропозицію Роми, очолюваної Жозе Моурінью.

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Більше іноземні клуби платили киянам лише за Андрія Ярмоленка (25 млн євро, Боруссія Дортмунд) та Андрія Шевченка (24 млн євро, Мілан).

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Трохи більше року тому, під час підготовки до відповідального матчу в Лізі націй проти Іспанії, Шевченко вичитав Миколенка під час тренування, назвавши його "синком". Той поєдинок українці виграли 1:0.