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500 миллионов для Миколенко! Динамовец в Эвертоне официально

Андрей Трофимов
1 января, 12:32
В первый день нового года 22-летний защитник киевского Динамо и сборной Украины Виталий Миколенко официально стал игроком клуба из Ливерпуля

Миколенко перешел в Эвертон / Фото: официальный сайт "Эвертон"

С Эвертоном, 15-м клубом нынешней английской Премьер-лиги, Виталий Миколенко подписал контракт на 4,5 года – до лета 2026-го.

Об этом сообщает Twitter ливерпульского клуба.

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Как мы писали ранее, зарплата Миколенко в Эвертоне составит 3 млн фунтов в год – то есть суммарно за срок действия контракта Виталий заработает 13,5 млн фунтов – это почти 500 миллионов гривен.

Напомним, Динамо получит от Эвертона за Миколенко 23 млн евро – английский клуб перебил предложение Ромы, возглавляемой Жозе Моуринью.

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Больше иностранные клубы платили киевлянам лишь за Андрея Ярмоленко (25 млн евро, Боруссия Дортмунд) и Андрея Шевченко (24 млн евро, Милан).

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Чуть болье года назад, во время подготовки к ответственному матчу в Лиге наций против Испании, Шевченко вычитал Миколенко во время тренировки, назвав его "сынком". Тот поединок украинцы выиграли 1:0.