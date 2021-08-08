19 медалей – великий успіх України в Токіо! А синхронне плавання дивилася навіть поліція

Вадим Гутцайт та Сергій Бубка вболівали на трибунах за українських спортсменів / Фото: Reuters
Збірна Україна завершила виступи на Іграх в Японії з 19 медалями – 1 "золото", 6 "срібла", 12 "бронз". І глава українського спорту Гутцайт задоволений кількістю нагород.
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" 19 медалей – це реально великий успіх України. Ми важко починали Олімпіаду, бачили, який тиск був на наших спортсменів, коли гранди наші не отримували медалей. Потім наші спортсмени почали вигравати, перемагати. "Бронза" – велика нагорода на Олімпіаді", – сказав Гутцайт UA:Перший
Мультимедалісти Михайло Романчук та Людмила Лузан і чемпіон Токіо Жан Беленюк / Фото: Reuters, НОК України
Про "золото" Хижняка
"Так, нам не пощастило завоювати більше золотих медалей. Болюча поразка для всієї України – поразка Олександра Хижняка. Ми 100% чекали від нього "золото", все до цього йшло. Ми розуміли, що він буде чемпіоном, тому що бразилець був йому по силах. Але так сталося"
Олександр Хижняк програв нокаутом / Фото: Reuters
Про ТОП-20 за кількістю медалей
"Але треба дивитися, що 19 медалей ми отримали. Ми в топ-20 за кількістю медалей, ми зайняли 16-е місце в заліку всіх країн. 206 учасників Олімпіади, ми – 16-ті по медалям. Я вважаю, що це успіх. Треба це говорити, треба це кричати, дякувати всім нашим спортсменам, тренерам"
Медалісти України Еліна Світоліна і Михайло Романчук / Фото: НОК України, Instagram
Про поліцію і синхронне плавання
"Хочу подякувати всім українців, ми відчували цю підтримку. Наприклад, вчора мене зупинила поліція і кажуть, мовляв, як шкода, що програв Хижняк, зате бронза в артистичному плаванні. Дуже приємно, коли вся країна вболіває за наших спортсменів"
Виступ українських синхроністок на Олімпіаді-2020 у Токіо / Фото: Reuters
Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.
Також ми ведемо загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.
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