19 років тому був перший трофей. Шевченко привітав Анчелотті з перемогою у ЛЧ

У 2003 році Карло Анчелотті завоював свій перший кубок Ліги чемпіонів / Фото: Колаж: Сьогодні

Наставник Реала Карло Анчелотті став найтитулованішим тренером у історії головного єврокубкового турніру. Перемога у фіналі над Ліверпулем стала четвертою за рахунком для 62-річного фахівця.

Така подія не минула повз Андрія Шевченка, який душевно привітав свого колишнього тренера з Мілана.

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"Вітаю, Містере, таких, як ти, більше немає! 19 років тому в Манчестері був твій перший Кубок чемпіонів". З чотирма перемогами у Лізі чемпіонів ти написав історію", – зазначив Шевченко у своєму Instagram.

Нагадаємо, дев'ятнадцять років тому, 28 травня 2003 року, у манчестерському фіналі Мілан переміг у серії пенальті туринський Ювентус. Вирішального удару завдав український форвард "россонері" Андрій Шевченко.

Усього Анчелотті п'ять разів виводив команди у фінал Ліги чемпіонів. І лише одного разу зазнав поразки – у легендарному фіналі 2005 року проти Ліверпуля.

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Варто зазначити, що італієць приводив до перемог у Лізі чемпіонів двох українців: Андрія Шевченка (2003) та Андрія Луніна (2022).