1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

19 років тому був перший трофей. Шевченко привітав Анчелотті з перемогою у ЛЧ

Сергій Шаховець
29 травня, 13:54
Легенда українського футболу Андрій Шевченко нагадав своєму колишньому тренеру першу перемогу у Лізі чемпіонів

У 2003 році Карло Анчелотті завоював свій перший кубок Ліги чемпіонів / Фото: Колаж: Сьогодні

Наставник Реала Карло Анчелотті став найтитулованішим тренером у історії головного єврокубкового турніру. Перемога у фіналі над Ліверпулем стала четвертою за рахунком для 62-річного фахівця.

Така подія не минула повз Андрія Шевченка, який душевно привітав свого колишнього тренера з Мілана.

Реклама

"Вітаю, Містере, таких, як ти, більше немає! 19 років тому в Манчестері був твій перший Кубок чемпіонів".

З чотирма перемогами у Лізі чемпіонів ти написав історію", – зазначив Шевченко у своєму Instagram.

Нагадаємо, дев'ятнадцять років тому, 28 травня 2003 року, у манчестерському фіналі Мілан переміг у серії пенальті туринський Ювентус. Вирішального удару завдав український форвард "россонері" Андрій Шевченко.

Усього Анчелотті п'ять разів виводив команди у фінал Ліги чемпіонів. І лише одного разу зазнав поразки – у легендарному фіналі 2005 року проти Ліверпуля.

Реклама

Варто зазначити, що італієць приводив до перемог у Лізі чемпіонів двох українців: Андрія Шевченка (2003) та Андрія Луніна (2022).