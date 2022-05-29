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Англия --
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Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
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Англия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
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Испания --
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11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
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Англия --
Италия --
11 июня 21:45
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

19 лет назад был первый трофей. Шевченко поздравил Анчелотти с победой в ЛЧ

Сергей Шаховец
29 мая, 13:54
Легенда украинского футбола Андрей Шевченко напомнил своему бывшему тренеру первую победу в Лиге чемпионов

В 2003 году Карло Анчелотти завоевал свой первый кубок Лиги чемпионов / Фото: Коллаж: Сегодня

Наставник Реала Карло Анчелотти стал самым титулованным тренером в истории главного еврокубкового турнира. Победа в финале над Ливерпулем стала четвертой по счету для 62-летнего специалиста.

Такое событие не прошло мимо Андрея Шевченко, который душевно поздравил своего бывшего тренера по Милану.

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"Поздравляю, Мистер, таких, как ты, больше нет! 19 лет назад в Манчестере был твой первый Кубок чемпионов.

С четырьмя победами в Лиге чемпионов ты написал историю", – отметил Шевченко в своем Instagram.

Напомним, девятнадцать лет назад, 28 мая 2003 года, в манчестерском финале Милан победил в серии пенальти туринский Ювентус. Решающий удар нанес украинский форвард "россонери" Андрей Шевченко.

Всего Анчелотти пять раз выводил команды в финал Лиги чемпионов. И лишь однажды потерпел поражение – в легендарном финале 2005 года против Ливерпуля.

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Стоит отметить, что итальянец приводил к победам в Лиге чемпионов двух украинцев: Андрея Шевченко (2003) и Андрея Лунина (2022).