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Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
15 вересня 00:00
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Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
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16-річний чемпіон світу жорстко розправився з хуліганом на вулиці

Любомир Луканюк
15 вересня, 17:06
Майстер єдиноборств Алекс Вільямс сидів з приятелем на лавці, коли його спробував вдарити чоловік. Хлопець швидко поставив на місце хулігана

Хуліган накинувся на бійця ММА

Чемпіон світу з бразильського джиу-джитсу серед юніорів і срібний призер юніорської першості світу з MMA Алекс Вільямс поставив на місце хулігана.

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Про інцидент розповів тренер спортсмена Алекс Йонас Енлунд. Він опублікував відео в Twitter, як невідомий чоловік спробував вдарити Вільямса, який мирно сидів на лавці зі своїм товаришем.

Під час сутички юний спортсмен двічі кинув нападника на землю.

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"Дорослий чоловік намагався напасти на 16-річного хлопця. Алекс проявив холоднокровність, стриманість і мужність, щоб вибратися з цієї ситуації.

Залучіть свою дитину до бойових єдиноборств. Малоймовірно, що він стане хуліганом через стриманість, якої навчився у залі" , – вважає Йонас Енлунд.

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