15 сентября 19:45
Бешикташ --
Боруссия Д --
15 сентября 19:45
Шериф --
Шахтер --
15 сентября 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 сентября 22:00
Манчестер Сити --
Лейпциг --
15 сентября 22:00
Атлетико --
Порту --
15 сентября 22:00
Ливерпуль --
Милан --
15 сентября 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 сентября 22:00
Интер --
Реал --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Другие новости спорта

16-летний чемпион мира жестко расправился с хулиганом на улице

Любомир Луканюк
15 сентября, 17:06
Мастер единоборств Алекс Уильямс сидел с приятелем на скамейке, когда его попытался ударить мужчина. Парень быстро поставил на место хулигана

Хулиган набросился на бойца ММА

Чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу среди юниоров и серебряный призер юниорского первенства мира по MMA Алекс Уильямс поставил на место хулигана.

Читайте также: Чемпиона мира по дзюдо зарезали из-за витаминов

Об инциденте рассказал тренер спортсмена Алекс Энлунд. Он опубликовал видео в Twitter, как неизвестный мужчина попытался ударить Уильямса, который мирно сидел на лавке со своим товарищем.

Во время завязавшейся потасовки юный спортсмен дважды бросил нападавшего на землю.

Читайте также: 12-летний юнец обогнал велогонщиков на финише: ему подарили бутылку

"Взрослый мужчина пытался напасть на 16-летнего парня. Алекс проявил хладнокровие, сдержанность и мужество, чтобы выбраться из этой ситуации.

Приобщите своего ребенка к боевым единоборствам. Маловероятно, что он станет хулиганом из-за сдержанности, которой научился в зале", – считает Энлунд.

Реклама