127 км/год, головою вниз: спуск українського скелетоніста на Олімпіаді (відео)

Владислав Гераскевич / Фото: Reuters

У змаганнях скелетоністів відбулися перші два заїзди. Українець Владислав Гераскевич після стартового спуску був 18-м, а потім піднявся на 16-те місце.

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При цьому у другій спробі Гераскевич розвинув швидкість 127.12 км на годину. З глузду з'їхати!

"Ви тільки уявіть. Швидкість до 130 км на годину, на одних санях, вниз головою. І це скелетон", – поділилася своїми враженнями у Instagram українська чемпіонка Європи з вільної боротьби Оксана Лівач.

Найвищу швидкість, спускаючись головою вниз, поки що продемонстрував німець Крістофер Гротеєр (130.49). Він лідирує серед 25 скелетоністів.

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Третя спроба відбудеться у п'ятницю, 11 лютого, о 14:20 за київським часом. Четверта (для двадцяти найкращих учасників) – о 15:55.

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Нагадаємо, 10 лютого Україна мала шанс розжитися своєю першою медаллю на Іграх-2022 у Пекіні, але не змогла вийти на старт у командному фристайлі через позитивні тести на коронавірус одразу у трьох спортсменів.